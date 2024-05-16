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تربص تكويني في فن التخييم للإطارات الشبابية بسيدي بوزيد

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Publié le Jeudi 16 Mai 2024 - 19:06 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تحت شعار "نلتقي لنتواصل...نتكون لنكتشف" انطلق اليوم الخميس بمنطقة عين رباو من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية وببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ودائرة التفقد الأولى تربص تكويني في فن التخييم لعدد من الإطارات الشبابية بالولاية.

وبينت المتفقدة الأولى للشباب بسيدي بوزيد سعاد دقوقي في تصريح لوات ان هذا التربص الذي يقام على امتداد يومي الخميس والجمعة يهدف إلى تكوين مجموعة من الإطارات الشبابية بجهة سيدي بوزيد في تقنيات فن التخييم وتمكين اغلب المشاركين من تقنيات الاستعدادات لما قبل وأثناء وبعد التخييم بالإضافة الى تسهيل عملية بعث نواة نادي التخييم بالمؤسسات الشبابية.
وقد تضمن برنامج التربص عددا من الورشات الخاصة بإعداد ميثاق مخيم والتعريف به وكيفية بنائه والاستعدادات لما قبل التخييم وإثنائه وبعده بالإضافة إلى العديد من الألعاب والمسابقات والأنشطة الترفيهية الأخرى .


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