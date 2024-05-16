Babnet

رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة سير العمل الحكومي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6645ab5913d7c5.46898567_nqgihkpefomjl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 16 Mai 2024 - 06:43 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في اللقاء الذي جمعه، ظهر أمس الأربعاء بقصر قرطاج، برئيس الحكومة أحمد الحشاني، سير العمل الحكومي وعددا من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية التي سيتم التداول فيها في مجلس الوزراء، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وشدّد رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، على ضرورة انسجام العمل الحكومي، مذكّرا، في هذا الإطار، بأن الحكومة هي فريق عمل يرأسه رئيس الحكومة لمساعدة رئيس الجمهورية على ممارسة الوظيفة التنفيذية كما ينصّ على ذلك الدستور.
كما أكّد رئيس الدولة على ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات التي ينصّ عليها القانون ضدّ أي مسؤول يُعطّل بأي وجه كان سير المرافق العمومية، فالإدارة هي لخدمة منظوريها ويجب أن تُطهّر من الذين يُمثّلون امتدادا للوبيات أو امتدادا لأية جهة سياسية كانت، وفق ذات المصدر.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 287680


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 13:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*