رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة سير العمل الحكومي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6645ab5913d7c5.46898567_nqgihkpefomjl.jpg width=100 align=left border=0>

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في اللقاء الذي جمعه، ظهر أمس الأربعاء بقصر قرطاج، برئيس الحكومة أحمد الحشاني، سير العمل الحكومي وعددا من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية التي سيتم التداول فيها في مجلس الوزراء، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وشدّد رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، على ضرورة انسجام العمل الحكومي، مذكّرا، في هذا الإطار، بأن الحكومة هي فريق عمل يرأسه رئيس الحكومة لمساعدة رئيس الجمهورية على ممارسة الوظيفة التنفيذية كما ينصّ على ذلك الدستور.

كما أكّد رئيس الدولة على ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات التي ينصّ عليها القانون ضدّ أي مسؤول يُعطّل بأي وجه كان سير المرافق العمومية، فالإدارة هي لخدمة منظوريها ويجب أن تُطهّر من الذين يُمثّلون امتدادا للوبيات أو امتدادا لأية جهة سياسية كانت، وفق ذات المصدر.

