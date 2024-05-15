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رصد الفضاء المفتوح في الفترة الانتخابية محور جلسة عمل بين هيئة الانتخابات وممثلي وزارة الداخلية والوكالة الفنية للاتصالات

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Publié le Mercredi 15 Mai 2024 - 15:36 قراءة: 0 د, 51 ث
      
مثل التباحث بشأن رصد الفضاء المفتوح (فضاءات الاتصال عبر الانترنات) خلال الفترة الانتخابية، للتصدي للتمويل الأجنبي والجرائم الانتخابية، محور جلسة عمل جمعت اليوم الاربعاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، بوفد مشترك ضم ممثلين عن وزارة الداخلية والوكالة الفنية للاتصالات (تحت اشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي) بمقر الهيئة.

وأوضحت هيئة الانتخابات في بلاغ أصدرته بالمناسبة، أن جلسة العمل تأتي بعد صدور القانون الأساسي عدد 9 المؤرخ في 6 فيفري 2024 ، والمتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست.

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وأضافت أن جلسة العمل، تندرج كذلك في إطار حرص الهيئة على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته، والقطع مع شوائب الماضي في توظيف المال السياسي الفاسد ومواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التلاعب بإرادة الناخبين وتوجيه اختياراتهم.

يشار الى أن جلسة العمل التي حضرها محمد نوفل الفريخة نائب رئيس هيئة الانتخابات وعضوي مجلس الهيئة نجلاء عبروقي وأيمن بوغطاس، تندرج في اطار سلسلة اللقاءات التي انطلقت الهيئة في عقدها مع مختلف هياكل ومؤسسات الدولة، بهدف تنسيق التعاون فيما بينها استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة.


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