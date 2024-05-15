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البريد التونسي يصدر طابعا جديدا غدا الخميس احتفاء بعيد الأمهات

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Publié le Mercredi 15 Mai 2024 - 10:32 قراءة: 0 د, 26 ث
      
يصدر البريد التونسي، غدا الخميس، طابعا بريديا احتفاء بعيد الأمهات الذي يوافق يوم 26 ماي من كل
سنة، وذلك إجلالا للأمّ وتكريما لها.

وأكد البريد التونسي، في بلاغ له، الأربعاء، أن هذا الإصدار الجديد هو اعتراف بمكانة الأم وتثمين لدورها داخل الأسرة وفي
...

بناء المجتمع وتقديرا لتضحياتها الجسام من أجل التنشئة السليمة والمتوازنة للأبناء.

وأبرز البريد التونسي ان بيع هذا الطابع البريدي سينطلق ابتداء من الغد الخميس، بجميع المكاتب، مشيرا الى إمكانية اقتنائه عن
بعد عبر الأنترنات من خلال النفاذ إلى الموقع التالي
www.e-stamps.poste.tn.


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