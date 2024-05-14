المنستير: الاحتفاظ بشخصين من أجل الإخلال بتراتيب الدعم وعدم توفير فواتير إثبات مصدر (المدير الجهوي للتجارة)

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أفاد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، أحمد المثلوثي، بأنّ النيابة العمومية أذنت، اليوم الثلاثاء، بالاحتفاظ بشخصين من أجل الإخلال بتراتيب الدعم في قطاع الفرينة المدعمة وعدم توفير فواتير إثبات المصدر.



وأوضح المثلوثي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ فريق مراقبة اقتصادية راجع بالنظر للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير حجز اليوم بالمنستير 400 كغ من الفرينة الرفيعة على متن شاحنة لا تتوفر لدى حاملها فواتير إثبات مصدر البضاعة، وتم الاحتفاظ بهذا الشخص بعد استشارة النيابة العمومية، فيما حجز فريق آخر اليوم بالمكنين 580 كغ من السميد المدعم لدى شخص لا تتوفر فيه شروط ممارسة النشاط.

من جهة أخرى، تفطّن فريق للمراقبة الاقتصادية بالتعاون مع فرقة الأبحاث العدلية التابعة لإقليم الحرس الوطني بالمنستير، أمس الاثنين، لكمية 3.5 أطنان من الفرينة المدعمة مخبأة بمخبزة غير مصنفة ببنان، وتولت حجزها كاملة من أجل الإخلال بتراتيب الدعم واستعمال مادة مدعمة في غير الأغراض المخصّصة لها.



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وأذنت النيابة العمومية لمصالح فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالمنستير بالاحتفاظ بصاحب المخبزة قصد تعميق الأبحاث للكشف عن الأطراف الضالعة في الموضوع والتعرف على مصدر البضاعة، علاوة على صدور قرار إداري بغلق هذه المخبزة غير المصنفة ببنان ومنعها من التزود بالفرينة الرفيعة.

هذا وسيقع إعادة ضخ المحجوزات السالف ذكرها من المواد المدعمة في المسالك القانونية وتأمين قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة.