"ليالي رمضان" بسوسة من 21 مارس إلى 4 أفريل 2024 : تسع سهرات تراوح بين الموسيقى والمسرح والشعر

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تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة بالتعاون مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص، الدورة السادسة من تظاهرة ليالي رمضان وذلك من 21 مارس الى 4 أفريل 2024.



ويتضمن برنامج هذه الدورة تسع سهرات تراوح بين العروض الموسيقية المتنوعة والعروض المسرحية والسهرات الشعرية الموسيقية، وتنطلق يوميا على الساعة العاشرة ليلا وتتوزع على المسرح البلدي والمتحف الأثري ومتحف القبة.





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ويكون الافتتاح يوم الخميس 21 مارس بعرض مناجاة للفنانة شهرزاد هلال، في حين يفسح المجال يوم السبت 23 مارس سهرة شعرية موسيقية بعنوان "سهرة الديوان" ستقام بالقاعة الحسينية بالمتحف الأثري. ويستضيف الفضاء نفسه سهرة تكريمية للفنان شيخ المالوف فتحي بوسنينة مساء الثلاثاء 26 مارس.



ويستضيف المسرح البلدي مجددا 3 سهرات متتالية سيتم خلالها عرض مسرحية الفيرمة لغازي الزغباني (28 مارس) وعرض المالوف لمجموعة الفنان مكرم الأنصاري (29 مارس) وعرض للفنانة لبنى نعمان (30 مارس).



ويتابع أحباء السمر في رمضان، "سهرة العود" يوم 2 أفريل لمجموعة المعهد العالي للموسيقى بسوسة بقيادة الفنان علي امام، فيما يؤمن "سهرة العود" مساء الأربعاء 3 أفريل العازف المتميز نبيل عبد المولى وذلك بمتحف القبة بالمدينة العتيقة.



ويسدل الستار على الدورة مساء الخميس 4 أفريل بعرض موسيقي للفنان محمد بن صالح وذلك بالمسرح البلدي بسوسة.