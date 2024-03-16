القيروان :استئناف تزويد 4 شركات تعاونية بالمواد العلفية المدعمة ومواصلة إيقاف تزويد 3 شركات أخرى

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أقرت اللجنة الجهوية لمتابعة القطيع والمواد العلفية المدعمة بولاية القيروان يوم الجمعة، استئناف تزويد 4 شركات تعاونية للخدمات الفلاحية بالمواد العلفية المدعمة بعد مد اللجنة بالقائمات المحينة للمربين المنخرطين فيها، كما اقرت مواصلة إيقاف تزويد 3 شركات أخرى.



وافاد كاتب عام ولاية القيروان سامي العايدي في تصريح ل"وات" بأن اللجنة قررت مواصلة إيقاف تزويد هذه الشركات الثلاث بالمواد العلفية المدعمة إلى حين مد اللجنة بالقائمات المحينة للمربين واختيار المزودين الذين سيعوضون المزودين الذين تم إيقاف تزويدهم.





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وصادقت اللجنة في نفس الاطار على القائمات المحينة للمربين المنخرطين لتزويد الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية بالمواد العلفية المدعمة كما قررت إرجاء النظر في بعض القائمات الأخرى إلى حين استكمال عملية التحيين.

وبين سامي العايدي ان هذه الإجراءات تندرج في اطار الحفاظ على القطيع وضمان التزويد بالمواد العلفية المدعمة ووصولها الى مستحقيها والقضاء على مسالك التوزيع غير القانونية لهذه المادة المدعمة.

يذكر ان الحصة المخصصة للولاية القيروان من العلف المدعم تناهز 46 ألف قنطار من الشعير و219 ألف قنطار من مادة السداري، كما يناهز عدد القطيع بالجهة 800 ألف رأس، وهو ما جعلها تحتل المرتبة الأولى وطنيا.