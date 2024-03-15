زيارة مرتقبة لوزيرة التعليم العالي والبحث الإيطالية إلى تونس في شهر ماي المقبل

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مثّلت برامج التعاون بين تونس وإيطاليا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، محور لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير يوم أمس الخميس بمقرّ الوزارة، بسفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس والوفد المرافق له.



وعبّر الجانبان عن تطلّعهما لمزيد هيكلة هذا التعاون من خلال التوقيع على اتفاق للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، يتيح تحديد ميادين التعاون ذات الأولوية للبلدين وإحداث لجنة قيادة، وذلك خلال الزيارة التي من المرتقب أن تؤدّيها وزيرة التعليم العالي والبحث الإيطالية إلى تونس خلال شهر ماي المقبل، وفق بلاغ صادر الجمعة عن الوزارة.





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كما أكد الطرفان ضرورة العمل من أجل مزيد تنويع التعاون بين تونس وإيطاليا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ودعمه على المستويين الثنائي والمتعدّد الأطراف بغاية الاستجابة إلى تطلّعات الجانبين ولمستوى الإمكانات الحقيقية لتحقيق شراكة استراتيجية فعلية.



