بطولة إنديان ويلز للتنس.. الإسباني ألكاراز والبولونية شفيونتيك يتأهلان إلى نصف النهائي

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تغلب الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالميا وحامل اللقب، على نظيره الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين دون رد ليضرب موعدا مع الإيطالي يانيك سينر الثالث في نصف نهائي دورة /إنديان ويلز/ الأمريكية للتنس الماسترز ذات الألف نقطة.

ونجح اللاعب الإسباني في رد الاعتبار لخسارته أمام زفيريف في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وفاز الإيطالي سينر، المصنف ثالثا عالميا، على التشيكي ييري ليهيتشكا بمجموعتين نظيفتين بواقع 6 / 3 و 6 / 3.

ويلتقي في المواجهة الأخرى من الدور نصف النهائي الروسي دانييل ميدفيديف (الرابع)، والأمريكي تومي بول السابع عشر.



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وكان ميدفيديف حجز مقعدا له في دور الأربعة بفوزه على الدنماركي هولغر رونه بمجموعتين دون مقابل بواقع 7 / 5 و6 / 4 بينما تخطى تومي بول نظيره النرويجي كاسبر رود بمجموعتين لواحدة بواقع 6 / 2، و1/ 6، و6 / 3.

وفي فئة السيدات، تأهلت البولونية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا إلى الدور نصف النهائي من دون أن تخوض المباراة كاملة بعد انسحاب منافستها الدنماركية كارولين فوزنياكي بسبب الإصابة.

وكانت المباراة شهدت تفوق فوزنياكي في البداية بواقع 4 / 1 قبل أن تفوز شفيونتيك بالمجموعة الأولى بواقع 6 / 4 ثم تتقدم 1 /0 في الثانية، قبل أن تتوقف فوزنياكي عن اللعب بسبب الإصابة.

وضربت شفيونتيك التي ستخوض نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي موعدا مع الأوكرانية ماريا كوستيوك الفائزة على الروسية أناستازيا بوتابوفا بمجموعتين دون رد بواقع 6/ 0، و7 / 5 .

كما تأهلت الأمريكية كوكو غوف لدور الأربعة للمرة الأولى في تاريخها عقب فوزها على الصينية يوان يو بمجموعتين دون مقابل بواقع 6 / 4، و6 / 3

وباتت غوف أصغر لاعبة أمريكية تبلغ نصف نهائي /إنديان ويلز/ منذ أن حققت ذلك مواطنتها سيرينا ويليامز عام 2001.

وستواجه غوف في نصف النهائي نظيرتها اليونانية ماريا سكاري الفائزة على الأمريكية إيما نافارو بمجموعتين لواحدة بواقع 5 / 7، و6/ 2، و6/ 4 .