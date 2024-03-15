Babnet

جولان الخط ت.ح.م على سكة واحدة بين محطتي "خير الدين" و"المرسى"

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/tgm2014.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 15 Mars 2024 - 13:21 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعلنت شركة النقل بتونس بأنّ حركة الجولان ستكون على سكة واحدة بين محطتي "خير الدين" و "المرسى" بداية من الأحد 16 مارس 2024 إلى غاية الأحد 30 جوان 2024 بالنسبة لمستعملي الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس - حلق الوادي - المرسى (ت.ح.م)
وقالت الشركة في بلاغ الجمعة انها تعول على تفهم جميع مستعملي هذا الخط لهذا الإجراء الذي تم اتخاذه تبعا لانطلاق أشغال ترميم الجسرين العلويين الموجودين على هذا الجزء من المسلك وتحديدا بين محطتي "قرطاج حنبعل" و"أميلكار" والتي تندرج في إطار تحسين البنية التحتية


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283996


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Mosaique FM live
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 13:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*