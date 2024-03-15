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اعلنت شركة النقل بتونس بأنّ حركة الجولان ستكون على سكة واحدة بين محطتي "خير الدين" و "المرسى" بداية من الأحد 16 مارس 2024 إلى غاية الأحد 30 جوان 2024 بالنسبة لمستعملي الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس - حلق الوادي - المرسى (ت.ح.م)

وقالت الشركة في بلاغ الجمعة انها تعول على تفهم جميع مستعملي هذا الخط لهذا الإجراء الذي تم اتخاذه تبعا لانطلاق أشغال ترميم الجسرين العلويين الموجودين على هذا الجزء من المسلك وتحديدا بين محطتي "قرطاج حنبعل" و"أميلكار" والتي تندرج في إطار تحسين البنية التحتية