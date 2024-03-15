بنزرت: برمجة اكثر من 52 سهرة موسيقية ومسرحية وتنشيطية خلال شهر رمضان

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تضمنت البرمجة الثقافية الرمضانية بولاية بنزرت لهذه السنة ما يزيد عن 52 سهرة ثقافية وفنية بحسب ما أفادت به مصالح المندوبية الجهوية للثقافة ببنزرت.

وبين المصدر ذاته أن تلك العروض والسهرات متناغمة وطبيعة الشهر الكريم، كما شملت اغلب مناطق الجهة في اطار فعاليات ليالي رمضان. وتوزعت بين العروض الموسيقية والغنائية بانواعها الطربية والصوفية وأيضا العروض المسرحية والعروض الترفيهية والتنشيطية الموجهة للأطفال إلى جان برمجة عروض وسهرات موجهة للطلبة.

ففي اطار فعاليات ليالي رمضان منزل بورقيبة تم وضع برمجة متنوعة من بينها سهرة موسيقية بعنوان " قيتار" لاماني الجويلي بفضاء دار الثقافة وعرض موسيقي بفضاء دار المسنين لروضة الرزقي.

أما في اطار فعاليات ليالي رمضان بماطر فسيكون الجمهور على موعد مع أكثر من ستة عروض من بينها خرجة سيدي بنعيسى وعرض العمرة لشكيب بوصفارة وعرض ابتهالات لعبد الحميد الوسلاتي وسهرة خاصة تحت عنوان "فلسطين الوطن...فلسطين العزة" مع عرض فيلم " سنرجع يوما " من انتاج مؤسسة ماطر نيوز الإعلامية.



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وفي اطار فعاليات ليالي رمضان بالعالية تم برمجة عرضين صوفيين لبلال بن حسين و" ريحة الجدود " لاحمد الهاني وعرض مسرحية " عبقور المتعبقر" وغيرها. وفي مدينة غزالة سيقع تقديم عرضين صوفيين الأول بعنوان " ناس مقام" والثاني عرض لايمن سعادة، في حين برمجت ليالي راس الجبل تنظيم اكثر من خمسة عروض من بينها سهرة نسائية لمجموعة " الفوندو" وسلامية أولاد بالي وعرض " الذكار" لمحمد البسكري .

وفي اطار فعاليات ليالي الدار " بمنزل عبد الرحمان تم برمجة عرض مواويل لكريم شعيب وحضرة سيدي العربي وعرض مسرحية الأطفال بعنوان "حكمة ببغاء من زمن الغباء".

وتقدم ليالي سجنان لمتابعيها برمجة تتضمن عرضا موسيقيا لمجموعة " احنا" وآخر لخامس الذوادي، إلى جانب عرض عيساوية ماطر. وينزل عرض أجراس الطفولة ضيفا على محبي وجمهور فعاليات ليالي بازينة الرمضانية والعرض الصوفي " الصلاح" لسامي بلحسن . أما ليالي رمضان اوتيك فتم إعداد برمجة تحتوي على سهرة موسيقية لفرقة الأصيل للفنان عاطف العجابي وعرض للأطفال من تاثيف عماد الباجي.

ويتابع الأحباء السمر فرقة بنزرت للمالوف في سهرة صوفية ضمن فعاليات ليالي رمضان ببنزرت الجنوبية علاوة على عرض مسرحي بفضاء اعدادية المصيدة. بينما يكون الموعد في ليالي رمضان بالخيتمين مع أكثر من سهرة موسيقية ومسرحية من بينها سهرة موسيقية مع فرقة " جيل جيلالة" ومسرحية " خوماضة" لمحمد بركاتي و مسرحية الأطفال " عودة الصرار" وعرض تنشيطي لعم قدور ومسرحية " صانع الدمى" وعرض موسيقي " دنيا يا غرامي" لبشير جبالية .

بينما حدد مهرجان ليالي المدينة ببنزرت برنامجه النهائي الذي تضمن ما يزيد عن 14 سهرة خلال الشهر الكريم تنوعت بين الموسيقى الطربية والصوفية والعروض المسرحية والتنشيطية عموما .