الاتفاق بين وزارة الاسرة ومكتب اليونيسيف بتونس على تجهيز 20 روضة عمومية دامجة

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اتفقت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ومكتب تونس لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ، اليوم الاربعاء، على تجهيز 20 روضة عموميّة دامجة، وذلك خلال لقاء جمع وزيرة الاسرة، آمال بلحاج موسى برئيس مكتب تونس لليونسيف، ميشال لوبيشو.



وأوضحت وزارة الاسرة، في بلاغ لها، أن هذه البادرة تتنزل في إطار البرنامج الذي تنفذه الوزارة لتعميم الرياض العموميّة الدامجة في المناطق النائية وذات أولويّة التدخل، وبحث سبل دعم جهود الوزارة في التحدّي الرامي الى الرفع من نسبة التربية ما قبل المدرسيّة في تونس.





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كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطفولة لاسيّما المبكرة والمهدّدة ودعم برامج الرياض العمومية الدامجة والوالديّة الإيجابيّة وتعزيز آليّة الخط الأخضر 1809 للإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه.



وشدد الطرفان على ضرورة مواصلة التعاون في تنفيذ برنامج دمج الأطفال ذوي طيف التوحد بمؤسسات الطفولة المبكّرة الى جانب التفكير في إمكانية إنجاز دراسة حول الطفولة والعنف في تونس.

كما اتّفق الطرفان أيضا على تنظيم مشترك ليوم دراسي لإبراز المنجز في برنامج الوالديّة الإيجابيّة في أواخر شهر أفريل القادم.



وبيّنت وزيرة الاسرة أهميّة التعاون المثمر بين الجانبين في مجال الطفولة المبكرّة والطفولة فاقدة للسند، مثمّنة دور مكتب اليونيسف الذي يعدّ شريكا حقيقيّا في تنفيذ جملة من مشاريع الوزارة وبرامجها تكريسا لمصلحة الطفل الفضلى.



وثمّن ممثل منظمة يونيسف التعاون المستمر والمثمر بين الجانبين في مجال الطفولة، مؤكدا الالتزام لدعم هذه الشراكة في مجال الطفولة لاسيّما الطفولة المبكرة والفاقدة للسند وفي المناطق الداخليّة.