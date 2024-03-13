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زغوان: تخصيص 897 ألف دينارا لتمكين العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من مساعدات مالية بمناسبة شهر رمضان

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Publié le Mercredi 13 Mars 2024 - 07:09 قراءة: 0 د, 45 ث
      
خصّصت وزارة الشؤون الاجتماعية اعتمادا بقيمة 897 ألف دينار لمساعدة العائلات المعوزة وذات الدخل المحدود بولاية زغوان على مجابهة مصاريف شهر رمضان المعظم وذلك بحساب 120 دينارا لكل عائلة.

وأفادت المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية، بثينة الجلاصي، يأن هذه المساعدات ستوجّه لحاملي بطاقات العلاج المجاني وعددهم 7474 شخصا بكافة معتمديات الجهة، وسيتم صرف نصفها عن طريق البريد التونسي بداية من يوم الجمعة القادم على أن يتم صرف النصف الثاني خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان.
وفي إطار المد التضامني، تبرعت إحدى الجمعيات الخيرية بـ400 مساعدة في شكل طرود غذائية سيتم توزيعها العائلات الفقيرة بمعتمديتي الفحص والناظور اللتين تضمان نسبة كبيرة من العائلات المعوزة وفاقدة السند، حسب نفس المصدر.
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وأشارت إلى أن وزارة الإشراف رصدت اعتمادات أخرى بالشراكة مع ولاية زغوان لتمويل مائدة إفطار بمدينة الفحص ستمكن من توفير 200 وجبة إفطار لمستحقيها، إلى جانب تنظيم حفل ختان بصواف لأكثر من 40 طفلا من أبناء العائلات الفقيرة بكل من صواف والناظور.


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