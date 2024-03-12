دورة الألعاب الإفريقية : 10 ميداليات جديدة لتونس موزعة بين 3 فضية و7 برونزية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f027152934e5.96101688_fhneoijpmqlgk.jpg width=100 align=left border=0>

احرزت العناصر الوطنية 10 ميداليات جديدة (3 فضية و7 برونزية) خلال دورة الالعاب الافريقية المقامة حاليا بالعاصمة الغانية اكرا ليرتفع بذلك رصيد المشاركة التونسية الى 27 ميدالية (2 ذهبية و9 فضية و16 برونزية).



ونالت رياضة رفع الاثقال النصيب الاوفر في حصيلة يوم امس الاثنين بحصولها على 9 ميداليات (3 فضيات و6 برونزيات).

في وزن 55 كلغ، احرزت الرباعة آية عوادي فضيتي النتر والمجموع اضافة الى برونزية الخطف في حين تحصلت اسراء البجاوي في وزن 59 كلغ على ثلاث برونزيات في الخطف والنتر والمجموع.



...



كما فاز الرباع ايوب سالم ب3 ميداليات في وزن 67 كلغ (فضية في الخطف وبرونزيتان في النتر والمجموع).

اما في اختصاص المصارعة الحرة، فقد احرز محمد بن حفصية برونزية وزن 65 كلغ.