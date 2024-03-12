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دورة الالعاب الافريقية اكرا 2024 - المنتخب التونسي للكرة الطائرة ضمن المجموعة الاولى ويستهل مشاركته بملاقاة نظيره المصري اليوم الثلاثاء

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Publié le Mardi 12 Mars 2024 - 10:32 قراءة: 0 د, 27 ث
      
وضعت عملية القرعة الخاصة بمسابقة الكرة الطائرة ضمن دورة الالعاب الافريقية المقامة حاليا بالعاصمة الغانية اكرا المنتخب التونسي للسيدات ضمن المجموعة الاولى الى جانب منتخبات غانا ومصر وغاميبا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات كينيا والسيشال والكونغو والجزائر ونيجيريا.

...

وسيستهل المنتخب التونسي مشاركته بملاقاة نظيره المصري اليوم الثلاثاء على الساعة السابعة مساء.

وفي ما يلي برنامج مقابلات الجولة الاولى :
الثلاثاء 12 مارس 2024
المجموعة الثانية :
س 13.00 : السيشال - كينيا
س :15.00 : الجزائر – الكنغو

المجموعة الاولى :
س 17.00 :غانا - غامبيا
س 19.00 :مصر- تونس


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