وزارة الصناعة تعلن عن فتح باب الترشحات لإختيار مجموعة من المؤسسات للمشاركة في برنامج التعاون التونسي الألماني

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أعلنت زارة الصناعة والطاقة والمناجم ، الإثنين،عن فتح باب الترشحات لاختيار مجموعة من المؤسسات للمشاركة في برنامج التعاون التونسي الألماني

" Partnering In Business with Germany " في نسخته الجديدة (2024).



وينظم البرنامج بالتعاون بين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس ووزارة الاقتصاد والمناخ بألمانيا.



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ويهدف هذا البرنامج، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، إلى تطوير الشراكة الفنية والتجارية بين المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المتصلة ونظيراتها بألمانيا من خلال تكوين أصحاب المؤسسات في مجالات تطبيقية مهنية مختلفة من ضمنها التصرف في الإنتاج والجودة والتسويق والتعاون التجاري واعداد مخططات الأعمال، بما يمكن من إبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات ألمانية.



كما سيمكن البرنامج من مرافقة مشخصة بالمؤسسات المشاركة لمدة سنة كاملة، قصد ربط علاقات تعاون ثنائية مع مؤسسات ألمانية، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات ألمانية ناجحة قصد التعرف على طرق التنظيم والإنتاج المعتمدة



وسيتيح البرنامج أيضا، وفق المصدر ذاته، إمكانية المشاركة في المعارض والصالونات المتخصصة المنظمة بألمانيا وحسب اختصاص كل مؤسسة مشاركة، علاوة على تشبيك المؤسسات المشاركة من خلال الولوج إلى منصة إلكترونية تضم أكثر من 20000 مؤسسة دولية



وتتمثل شروط المشاركة في اقتراح مترشح له خطة عليا داخل المؤسسة، يتقن اللغة الأنقليزية وله الصلاحيات الكافية لاتخاذ القرار ومؤسسة في طور النشاط الفعلي مع أقدمية لا تقل على سنتين (2) ، إضافة إلى مؤسسة تنشط في قطاع الصناعة والخدمات المتصلة أو تكنولوجيات الاتصال والمعلومات أو الصناعة الذكية أو الطاقات المتجددة.



وتستثنى المؤسسات التي تنشط في المجال السياحي والتجاري والبعث العقاري من المشاركة في هذا البرنامج وبامكان المؤسسة الراغبة في التعرف على السوق والتكنولوجيا ووسائل الإنتاج الألمانية وربط علاقات تعاون مع مؤسسات ألمانية المشاركة أيضا قبل موعد 30مارس 2024.



وسيقع دعوة المترشح لإجراء محادثة مع المشرفين على البرنامج من تونس وألمانيا قصد التعرف على برنامج التعاون الذي ترغب المؤسسة في تطويره مع الجانب الألماني.

وسيتولى الجانب الألماني توفير السكن والتأمين الصحي والتنقل خلال فترة الإقامة بألمانيا (أسبوعين) لإجراء مواعيد مهنية BtoB وحضور المعارض والصالونات المتخصصة، في المقابل تتولى المؤسسة اقتناء تذكرة السفر الدولي والطابع الجبائي والتأشيرة.



