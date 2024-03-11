اختتام الدورة الثالثة من الملتقى الجهوي للانشطة البيئية بالرقاب

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اختتمت يوم الأحد، فعاليات الدورة الثالثة للملتقى الجهوي للأنشطة البيئة، التي انتظمت بمركب الطفولة بالرقاب وبالشراكة مع دار الثقافة بالجهة ومشاركة نادي الأطفال المتنقل بسيدي بوزيد والمكناسي وذلك تحت شعار /عبر يا دميتنا...على مشاكل بيئتنا/



وبينت مديرة مركب الطفولة بالرقاب زليخة زارعي ، في تصريح لـ(وات)، أن هذا الملتقى يهدف بالأساس إلى تربية الناشئة على المحافظة على البيئة من أجل محيط نظيف وأن يكون عنصرا فاعلا في الرقي بالوعي المجتمعي تجاه سلامة البيئة ونظافتها





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وتضمن برنامج الملتقى ندوة فكرية حول المشاكل البيئية والتغيرات المناخية، احتوت على مداخلات لمختصين وباحثين في المجال البيئي إلى جانب تنظيم كرنفال أصدقاء البيئة ولوحات تعبير جسماني وألعاب ومسابقات وعروض مسرحية بمشاركة نوادي ورياض الأطفال بالرقاب



كما تم خلال اليوم الاختتامي للدورة الثالثة للملتقى الجهوي لأنشطة البيئة، تنظيم مسابقات جهوية بين 15 مؤسسة طفولة من مختلف معتمديات الولاية حول مسرح الدمى تناولت مختلف الإشكاليات البيئية

