بن عروس : افتتاح نقطتي بيع من المنتج الى المستهلك بكل من برج السدرية والمروج

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شهدت كل من منطقتي برج السدرية والمروج 5 من ولاية بن عروس، اليوم الأحد، افتتاح نقطتي بيع من المنتج إلى المستهلك، تجمّع في كل منهما عدد من الفضاءات المخصصة لبيع المنتوجات الاستهلاكية المختلفة، لاسيما تلك التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان.



وواكب والي بن عروس عزالدين شلبي، انطلاق عملية التزود والتزويد بالنقطتين ، حيث اطلع على مختلف فضاءات العرض وظروف عرض مختلف المنتوجات الاستهلاكية التي توزعت على نقاط لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والبيض والتمور والخضر والغلال، الى جانب المصبرات والتوابل وزيت الزيتون والاجبان والحليب وغيرها.





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وأكد الوالي، على ضرورة التزام كافة المتدخلين من عارضين وباعة بتوفير المنتوجات بشكل منتظم وبالجودة المطلوبة خلال شهر رمضان، مشيرا إلى إن افتتاح مثل هذه النقاط والتي ستعمم تدريجيا على كافة معتمديات الجهة، يأتي في سياق الحرص على توفير المنتوجات الاستهلاكية التي يكثر الإقبال عليها خلال شهر رمضان وبأسعار معقولة وتفاضلية، تراعي القدرة الاستهلاكية للمواطنين، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.



وتمثل كل نقطة بيع سوقا مفتوجة تحتوي على عدد من الفضاءات التجارية، تم توزيع نقاط البيع فيها على مختلف المتدخلين من شركات وتعاضديات ومجامع فلاحية مختلفة ومخازن تبريد لعرض مختلف المنتوجات الاستهلاكية.



وشهد اليوم الأول من افتتاح نقطتي البيع إقبالا مكثفا من قبل المواطنين على اقتناء المواد المعروضة، لاسيما اللحوم الحمراء، التي توزعت الأسعار فيها على 37 دينارا للكيلوغرام الواحد من لحوم الضأن، و8490 مي للكلغ الواحد من الدجاج. كما تم تسعير البيض فيها ب 350 مي للبيضة و15 دينارا للتر الواحد من زيت الزيتون، هذا فضلا عن أسعار تفاضلية مناسبة في الخضر والغلال ولغيرها من المنتوجات.