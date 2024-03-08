Babnet

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (مرحلة التتويج-الجولة2 -الدفعة-1): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 08 Mars 2024 - 19:17 قراءة: 0 د, 35 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الدفعة الاولى من منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت اليوم الجمعة:
--مرحلة التتويج
المجموعة الاولى
النجم الساحلي - نادي ساقية الزيت 28 - 24
...

بعث بني خيار - الترجي الرياضي 23 - 32

الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي 9 2
2- ساقية الزيت 6 2
3- النجم الساحلي 4 2
4- بعث بني خيار 3 2

المجموعة الثانية
الاتحاد التميمي - النادي الافريقي 37 - 51

السبت 9 مارس 2024
سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية (س16)

الترتيب ن ل
1- النادي الافريقي 9 2
2- مكارم المهدية 5 1
3- اتحاد منزل تميم 3 2
4- سبورتينغ المكنين 1 1


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283637


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 19:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*