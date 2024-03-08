بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (مرحلة التتويج-الجولة2 -الدفعة-1): النتائج والترتيب

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في ما يلي نتائج مقابلات الدفعة الاولى من منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت اليوم الجمعة:

--مرحلة التتويج

المجموعة الاولى

النجم الساحلي - نادي ساقية الزيت 28 - 24



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بعث بني خيار - الترجي الرياضي 23 - 32



الترتيب ن ل

1- الترجي الرياضي 9 2

2- ساقية الزيت 6 2

3- النجم الساحلي 4 2

4- بعث بني خيار 3 2



المجموعة الثانية

الاتحاد التميمي - النادي الافريقي 37 - 51



السبت 9 مارس 2024

سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية (س16)



الترتيب ن ل

1- النادي الافريقي 9 2

2- مكارم المهدية 5 1

3- اتحاد منزل تميم 3 2

4- سبورتينغ المكنين 1 1

