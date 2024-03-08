بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (مرحلة التتويج-الجولة2 -الدفعة-1): النتائج والترتيب

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في ما يلي نتائج مقابلات الدفعة الاولى من منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت اليوم الجمعة:
--مرحلة التتويج
المجموعة الاولى
النجم الساحلي - نادي ساقية الزيت 28 - 24
--مرحلة التتويج
المجموعة الاولى
النجم الساحلي - نادي ساقية الزيت 28 - 24
بعث بني خيار - الترجي الرياضي 23 - 32
الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي 9 2
2- ساقية الزيت 6 2
3- النجم الساحلي 4 2
4- بعث بني خيار 3 2
المجموعة الثانية
الاتحاد التميمي - النادي الافريقي 37 - 51
السبت 9 مارس 2024
سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية (س16)
الترتيب ن ل
1- النادي الافريقي 9 2
2- مكارم المهدية 5 1
3- اتحاد منزل تميم 3 2
4- سبورتينغ المكنين 1 1
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