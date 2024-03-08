قبلي: تواصل حملة قفة رمضان لمساعدة العائلات المعوزة خلال شهر رمضان

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تواصل الهيئة الجهوية للهلال الاحمر التونسي بقبلي، وجميع هياتها بدوز وسوق الاحد والفوار ورجيم متوق، تنظيم حملة قفة رمضان من اجل جمع اكبر كمية من التبرعات لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل تحت شعار "قفة من خيرك تفرح غيرك"



واوضح الكاتب العام للهيئة الجهوية للهلال الاحمر التونسي مصباح زرقان، صباح اليوم الجمعة لصحفي "وات" ان هذه الحملة، انطلقت منذ قرابة الشهر لتتواصل الى غاية يوم عيد الفطر، من خلال جمع التبرعات العينية والمادية بمختلف مقرات الهلال الاحمر، واشار الى ان عدد المحتاجين المسجلين في قاعدة البيانات لدى الهيئة الجهوية او الذين تم تتسجيلهم لاول مرة بلغ الى حدود يوم امس 1770 حالة

ودعا المصدر ذاته كافة اهالي الجهة الى مزيد الانخراط في هذه الحملات الخيرية التي ترمي الى ادخال الفرحة على المحتاجين سواء خلال شهر رمضان او بمناسبة عيد الفطر، مبينا انه يتم توجيه المساعدات الى العائلات الاكثر فقرا واستحقاقا، من خلال تمكين كل عائلة من قفة في كل مطلع كل اسبوع لتوفير احتياجاتها طيلة شهر رمضان