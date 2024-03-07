الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم تسلط جملة من العقوبات على عدد من اندية الرابطتين الاولى والثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f59091862ef41.54900669_qplheoigfnjmk.jpg width=100 align=left border=0>

قرر مكتب الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس تسليط جملة من العقوبات على عدد من اندية الرابطتين الاولى والثانية.

وفي هذا الاطار، تم تسليط عقوبة ضد الترجي الرياضي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار من اجل اشعال الجماهير للشماريخ ورميها على ارضية الميدان خلال المقابلة التي جمعته بالملعب التونسي يوم 5 مارس الجاري في الجولة الافتتاحية لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى .

وتقرر معاقبة المرافق الاداري للنادي الافريقي صابر خليفة بالمنع من الجلوس على بنك البدلاء لمدة مقابلتين مع خطية مالية قدرها 5000 دينار من جل شتمه للحكم المساعد الاول خلال لقاء النادي الصفاقسي يوم 6 مارس لحساب نفس الجولة.

ونال النادي الصفاقسي توبيخا وخطية مالية مالية قدرها 2500 دينار من اجل اشعال الجماهير للشماريخ ورميه القوارير على ارضية الميدان خلال نفس اللقاء يوم 6 مارس.



...



كما تحصل الاتحاد المنستيري على توبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار من اجل اشعال الجمهور للشماريخ ورميها ورمي القوارير على ارضية الميدان خلال مقابلة النجم الساحلي يوم 6 مارس.



ونظر مكتب الرابطة في ملف الاعتراض المقدم من طرف النجم المتلوي ضد الاولمبي الباجي في اطار منافسات مرحلة تفادي النزول وذلك على خلفية وقوعه تحت طائلة عقوبة مالية وقرر المكتب بالاجماع قبول الاعتراض شكلا ورفضه اصلا واعتبار النتيجة الحاصلة فوق الميدان (2-1 لفائدة الاولمبي الباجي).

كما تقرر هزم الامل الرياضي بجربة (صفر-2) بعد الاطلاع على ملف الاعتراض المقدم من المستقبل الرياضي بقابس حول مشاركة اللاعب حسان قمعونة دون ان يتم خلاص العقوبة المالية الى جانب تخطئته بغرامة مالية قدرها 1000 دينار ومعاقبة اللاعب قمعونة بمنعه من اللعب لمقابلة واحدة .

وتمت كذلك معاقبة النادي الرياضي البنزرتي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 3000 دينار من اجل العود في اشعال الشماريخ دون رميها على ارضية الميدان من قبل جماهيره خلال المقابلة التي جمعته بالمستقبل الرياضي بسليمان يوم 2 مارس الجاري لحساب الجولة الخامسة لمرحلة تفادي النزول.

كما تم تسليط عقوبة على جمعية الاولمبي الباجي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1500 دينار من اجل اشعال الشماريخ دون رميها على ارضية الميدان من قبل جماهيرها خلال المقابلة التي جمعتها بالمستقبل الرياضي بالمرسى يوم 2 مارس الجاري لحساب نفس الجولة.

ونال اتحاد تطاوين خطية مالية قدرها 500 دينارمن اجل اقصاء ملتقط الكرة خلال لقاء قوافل قفصة يوم 2 مارس.



وتحصل الملعب القابسي على عقوبة بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1500 دينار ايضا من اجل رمي المقذوفات المتنوعة على ارضية الميدان من قبل جماهيره خلال المقابلة التي جمعته بسبورتينغ المكنين يوم 2 مارس لحساب الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة الثانية). كما تحصل الملعب القابسي على عقوبة ب500 دينار من اجل اقصاء ملتقط الكرة خلال نفس اللقاء.

وتقرر كذلك معاقبة نسر جلمة بتوبيخ وخطية مالية قدرها 3000 دينار من اجل العود في رمي المقذوفات المتنوعة على ارضية الميدان من قبل جماهيره خلال المقابلة التي جمعته بالترجي الجرجيسي يوم 3 مارس ضمن منافسات المجموعة الثانية ايضا.

تحصل نادي سبورتينغ بن عروس على توبيخ من اجل رمي القوارير اثر نهاية اللقاء الذي جمعه بالشبيبة القيروانية يوم 4 مارس في اطار المجموعة الاولى.

وسلطت الرابطة عقوبة مالية ضد الامل الرياضي بجربة قدرها 500 دينار من اجل اقصاء ملتقط الكرة خلال المقابلة التي جمعتها بمستقبل قابس يوم 2 مارس.



وتقرر احالة الملف التاديبي لرئيس مستقبل الرجيش عياد صيود على اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية بالجامعة التونسية لكرة القدم من اجل ما اتاه خلال مباراة اولمبيك مدنين يوم 3 مارس.