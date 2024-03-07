بي هاش للايجار المالي حققت نتيجة صافية ناهزت 15ر3 مليون دينار خلال 2023

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أعلنت شركة بي هاش للايجار المالي ، المدرجة بالبورصة، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 15ر3 مليون دينار خلال سنة 2023 .



واضافت الشركة، في بلاغ نشرته على موقع بورصة الاوراق المالية بتونس، ان هذه النتائج تتضمن زيادة بنسبة 61 بالمائة مقارنة مع البيانات المالية لسنة 2022.





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وأبرزت، في سياق متصل، ان مجلس ادارة الشركة قرر خلال اجتماعه الذي انعقد يوم 22 فيفري 2024، الدعوة الى جلسة عامة عادية يوم 18 افريل 2024 .

