أول مسح وطني حول العنف ضد المرأة للمعهد الوطني للإحصاء يكشف عن تعرض أكثر من 84 بالمائة من النساء للعنف بمختلف أشكاله

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كشفت نتائج أوّل مسح وطني حول العنف المسلط على المرأة أنجزه المعهد الوطني للإحصاء، عن تعرّض 84.7 بالمائة من النّساء المستجوبات البالغ عددهن 10898 امرأة، للعنف بمختلف أشكاله مرة واحدة على الأقل بداية من سن الخامسة عشر.



وتعرّضت، نسبة 57.1 بالمائة من النساء المستجوبات، للعنف بمختلف أشكاله خلال السنة التي سبقت إنجاز هذا المسح الذي أعده المعهد الوطني للإحصاء بين شهري نوفمبر وديسمبر 2022 وعرضت نتائجه، اليوم الخميس، خلال ورشة عمل بتونس العاصمة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق ل8 مارس من كل سنة.





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وقد شمل هذا المسح الوطني حول العنف المسلط على المرأة، بحسب وثيقة تحصلت عليها وكالة تونس أفريقيا للأنباء، 11.610 أسرة تنتمي إلى مختلف المناطق الحضرية وغير الحضرية في البلاد. وبلغ عدد النساء المستجوبات 10.898 امرأة تترواح أعمارهن بين 15 سنة و74 سنة.



واحتل العنف المعنوي، الذي يشمل العنف النفسي والعنف اللفظي، المركز الأول على مستوى أشكال العنف المسلط على المرأة حيث توصلت نتائج المسح إلى أن 49.3 بالمائة من النساء المستجوبات تعرضن للعنف المعنوي خلال السنة التي سبقت إنجاز المسح، يليه العنف الجنسي بنسبة 15.6 بالمائة، والعنف الاقتصادي بنسبة 11.4 بالمائة، والعنف المادي بنسبة 5.3 بالمائة.



كما كشف المسح الوطني حول العنف المسلط على المرأة أن 14.4 بالمائة من النساء المستجوبات تعرضن خلال السنة التي سبقت انجاز المسح إلى العنف الالكتروني وذلك داخل فضاءات شبكات التواصل الاجتماعي، وأن هذا الصنف من العنف (الالكتروني) يشكل تهديدا أكبر بالنسبة للمراهقات البالغة أعمارهن بين 15 و17 سنة نظرا لاستخدامهن شبكات التواصل الاجتماعي.



وتوصّلت نتائج المسح إلى أن 42.7 بالمائة من النساء المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل قد تعرضن للعنف مرة على الأقل من قبل أزواجهن أو أزواجهن السابقين وإلى أن النساء الأكثر عرضة للعنف هن الفتيات الشابات والنساء المتحصلات على مستوى متقدم من التعليم والمندمجات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.



وبلغت نسبة الفتيات ضحايا العنف بمختلف أشكاله والمترواحة أعمارهن بين 15 و24 سنة خلال السنة التي سبقت إنجاز هذا المسح الوطني 73.7 بالمائة وأغلبهن من الطالبات والنساء اللاتي لديهن مستوى تعليم عال ثم النساء العاملات والنساء العازبات.



وبحسب المسح تعرض ثلث النساء المستجوبات إلى شكل من أشكال التحرش الجنسي وذلك خلال السنة التي سبقت إنجاز هذا المسح.