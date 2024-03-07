قبلي: تاجيل الاضراب الحضوري في قطاع التكوين المهني الى يوم 25 افريل المقبل

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اكد كاتب عام النقابة الاساسية للتكوين المهني عبد الجليل بوعزة لصحفي "وات" تاجيل الاضراب القطاعي الحضوري، الذي كان من المزمع تنفيذه اليوم الخميس بقطاع التكوين المهني الى يوم 25 افريل المقبل، وذلك لمنح الطرف الاداري مزيدا من الوقت للاستجابة للمطالب المرفوعة والمتعلقة اساسا بتجهيز مركز التكوين والتدريب المهني بتوزر وضبط روزنامة واضحة لاتمام اشغال بناء مركز التكوين والتدريب بدوز



واوضح بوعزة، انه تم على خلفية الجلسة الصلحية التي انعقدت يوم امس الاربعاء بمقر ولاية قبلي بحضور ممثل وزارة الاشراف وممثل الوكالة التونسية للتكوين المهني، الاتفاق على بعض النقاط الاساسية وهي الاقتصار حاليا على شعبة كهرباء البناء، وعدم التسجيل في اية شعبة جديدة، مع عقد جلسة في الاسبوع الثالث من شهر افريل المقبل بحضور كافة الاطراف المتدخلة في قطاع التكوين المهني للوقوف على التجهيزات التي سيتم توفيرها لمركز التكوين والتدريب المهني بقبلي لضمان استئناف التكوين بكافة الشعب، علاوة على سد الشغورات في الموارد البشرية وتكوين الاعوان مع التعرف على روزنامة اتمام مشروع بناء مركز التكوين والتدريب المهني بدوز

يشار الى ان الاتحاد الجهوي للشغل كان قد اصدر يوم 26 فيفري المنقضي برقية اضراب حضوري في قطاع التكوين المهني كان سيتم تنفيذه اليوم ...