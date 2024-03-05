المهدية: دخول المحامين بالجهة في اضراب عن العمل بيومين للمطالبة بإحداث محكمة استئناف

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دخل محامو ولاية المهدية، اليوم الثلاثاء، في اضراب عن العمل، بيومين، لمطالبة سلطة الاشراف بتفعيل الأمر عدد 125 المؤرخ في 02 فيفري 2018، المحدث لمحكمة الاستئناف، وذكّروا، بأهمية المؤسسة في تجنيب المحامين والمتقاضين عناء التنقل إلى المنستير.

وشهد الإضراب مساندة عدد من الفروع الجهوية للمحامين ومنها القصرين وسوسة وصفاقس ووسيدي بوزيد، كما أصدر كل من الفرع الجهوي لعدول التنفيذ بالمهدية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالجهة بيانات مساندة وتأييد.

وفوض مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية عددا من الاساتذة المحامين لتسيير جلسات محكمة الناحية بالشابة وبالمهدية

وكان محامو المهدية قد نفذوا وقفة احتاجية مصحوبة باضراب حضوري عن العمل يوم 28 فيفري أمام المحكمة الإبتدائية بذات السبب.



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يشار إلى أن المجلس أصدر بيانا، يوم 20 فيفري المنقضي، قرر فيه الاضراب ومقاطعة لجنة الإعانة العدلية مع بقائه في حالة انعقاد.