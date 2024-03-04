البوسني فلاديمير بيتكوفيتش يوقع رسميا على عقده تدريبه للمنتخب الجزائري

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اعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم ان المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش وقع اليوم الاثنين بصفة رسمية عقده للاشراف على المنتخب الاول الى غاية 2026 خلفا لجمال بلماضي.

وكان الفني البوسني قد حل بالجزائر مساء الاحد ومن المنتظر ان يعقد اليوم الاثنين ندوة صحفية في قاعة المحاضرات بملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة للحديث عن تجربته الجديدة مع "الخضر".

وأورد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيان سابق له أنه ''توصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش للإشراف على تدريب المنتحب الأول".

وسيكلف بيتكوفيتش (60 سنة) الذي يحمل أيضا الجنسيتين السويسرية والكرواتية بمهمة قيادة المنتخب الجزائري لنهائيات كأس أفريقيا للأمم 2025 ومونديال 2026.



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ومن ابرز المحطات التدريبية في مسيرة فلاديمير بيتكوفيتش توليه قيادة المنتخب السويسري الى جانب اندية بوردو الفرنسي ولاتسيو الايطالي وسيون ويونغ بويز ولوغانو السويسرية وسامسون سبور التركي.

يذكر ان الاتحاد الجزائري كان قد قرر الانفصال عن المدرب جمال بلماضي بعد خروج المنتخب من الدور الاول لنهائيات كاس افريقيا للامم 2023+1 بكوت ديفوار.

ر-امين

