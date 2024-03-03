كأس الكونفدرالية الافريقية ... فيوتشر المصري يرافق اتحاد الجزائر الى الدور ربع النهائي

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ضمن نادي فيوتشر المصري بانتصاره العريض على ضيفه هلال بنغازي الليبي بخماسية نظيفة المركز الثاني للمجموعة الاولى ليرافق اتحاد الجزائر المتصدر وحامل اللقب الفائز بدوره على ضيفه سوبر سبورت الجنوب افريقي 2-1 الى الدور ربع النهائي لكاس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.



في المباراة الاولى، سجل علي الزعزاع (22) ومحمد الصادق (45) وعاطف احمد (56 و88) وخليد المسماري بالخطا في مرماه (69) خماسية فيوتشر الذي كان بحاجة الى التعادل فقط لضمان الترشح. ورفع الفريق المصري رصيده الى 11 نقطة في المركز الثاني بينما توقف رصيد هلال بنغازي عند 6 نقاط في المركز الثالث.





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اما في المباراة الثانية، فقد سجل عبد الرحمان باشا (26) والمالي عبدولاي كانو (76) هدفي اتحاد الجزائر مقابل هدف لسوبر سبورت عن طريق ماتودزي (51).

وضمن اتحاد الجزائر الصدارة برصيد 13 نقطة في حين خرج سوبر سبورت خالي الوفاض بعدما تجمد عداده عند 4 نقاط في المركز الرابع والاخير.

