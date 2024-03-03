القطيعة بين اتحاد بن قردان والمدرب رمزي جرمود

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- اعلن اتحاد بن قردان ان مدرب فريق اكابر كرة القدم رمزي جرمود تقدم باستقالته على اثر الخسارة اليوم الاحد خارج القواعد امام نجم المتلوي 1-3 في اطار الجولة الخامسة من منافسات مرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



واضاف المصدر ذاته انه تم الاتفاق على تولي المدرب محمد علي معالج الاشراف على المقاليد الفنية للفريق بداية من يوم الثلاثاء المقبل.





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وتراجعت نتائج اتحاد بن قردان بشكل لافت بعدما انقاد في الجولات الثلاث الاخيرة الى خسارتين مقابل تعادل بما جعله يتقهقر للمركز الخامس برصيد 9 نقاط بالتساوي مع مستقبل سليمان على بعد 3 نقاط من المركز السابع المؤدي الى الرابطة المحترفة الثانية والذي يحتله قوافل قفصة.



ودخل اتحاد بن قردان مرحلة تفادي النزول معززا برصيد 4 نقاط حوافز نظير انهائه المرحلة الاولى من سباق البطولة في المركز الرابع ضمن مجموعته.



