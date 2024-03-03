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بطولة اسبانيا - أتليتيكو مدريد يعود للانتصارات بفوز صعب 2-1 على بيتيس

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. ألفارو مورانا لاعب أتليتيكو مدريد خلال تسجيله هدف الفوز في مباراة فريقه أمام ضيفه ريال بيتيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم
Publié le Dimanche 03 Mars 2024 - 19:27 قراءة: 0 د, 44 ث
      
حقق أتليتيكو مدريد فوزا صعبا 2-1 على ضيفه ريال بيتيس في البطولة الاسبانية لكرة القدم اليوم الأحد لينهي فريق المدرب دييغو سيميوني مسيرة من ثلاث مباريات دون فوز في جميع المسابقات.
وتسبب خطأ من دفاع بيتيس في هدف ذاتي سجله الحارس روي سيلفا في مرماه بعد ثماني دقائق، وعزز ألفارو موراتا، الذي أضاع ركلة جزاء منتصف الشوط الأول، تقدم أصحاب الأرض بضربة رأس بعدما تابع كرة ارتدت إليه في الدقيقة 44.
ودخل وليام كارفاليو لاعب بيتيس من مقاعد البدلاء ليقلص الفارق بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة في الزاوية العليا في الدقيقة 61، وجاءت تصديات يان أوبلاك حارس أتليتيكو المذهلة لتمكن فريقه من تحقيق انتصار كان يحتاجه للغاية على ملعبه.
ورفع أتليتيكو رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن برشلونة الثالث ويبتعد بست نقاط عن أتليتيك بيلباو الخامس قبل مواجهة الفريقين في بيلباو في وقت لاحق اليوم الأحد. ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 66 نقطة.


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