افتتاح النسخة الـعشرين من المهرجان العالمي للشباب بسوتشي الروسية

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افتتح مساء امس بملعب بولشوي في مدينة سوتشي الروسية المهرجان الشبابي العالمي بحضور وزراء وشخصيات من روسيا ومن مختلف دول العالم، وقادة منظمات غير حكومية شبابية وممثلين عن أحزاب سياسية وديبلوماسيين شبّان ووفود شبابية.
ومن الجانب التونسي حضر حفل الافتتاح وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، مرفوقا بسفير الجمهورية التونسية بروسيا طارق بن سالم ومدير عام المرصد الوطني للشباب فؤاد العوني الى جانب اعضاء الوفد الشبابي المشارك الذين رفعوا أعلام تونس وفلسطين بمناسبة انطلاق فعاليات المهرجان .
ومن الجانب التونسي حضر حفل الافتتاح وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، مرفوقا بسفير الجمهورية التونسية بروسيا طارق بن سالم ومدير عام المرصد الوطني للشباب فؤاد العوني الى جانب اعضاء الوفد الشبابي المشارك الذين رفعوا أعلام تونس وفلسطين بمناسبة انطلاق فعاليات المهرجان .
وانطلقت النسخة الـ 20 من المهرجان العالمي للشباب، وسط أجواء احتفالية عالمية بملعب البولشوي في مدينة سوتشي، بكلمة مصورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رحّب من خلالها، بضيوف روسيا من الدول المشاركة وخاصّة منهم الشباب، مؤكدا أن "روسيا ومن خلال استضافتها لهذا المهرجان العالمي على مدار ثلاث سنوات تيقنت تماما من أنه لا حدود لأحلام الشباب وطموحاتهم في التطور والتعارف".
ويهدف المهرجان إلى بناء روح المبادرة وتبادل الأفكار والخبرات بين الشباب، مما يعزز التعاون والابتكار.
ويعدّ "المهرجان العالمي للشباب" أكبر حدث شبابي في العالم، وقد جمع ما يقارب ال 10 آلاف مشارك من المهتمين بمجالات الأعمال والإعلام والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والرياضة والفن.
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