البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - برنامج مقابلات الجولة السادسة عشرة

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في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السادسة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة غدا الاثنين:



في قاعة اريانة - س 18

شبيبة المنازه - الملعب النابلي



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في قاعة حلق الوادي - س 18

نجم حلق الوادي - الزهراء الرياضية

في قاعة القرجاني - س 17

النادي الافريقي - الدالية الرياضية بقرمبالية

في قاعة سوسة - س 18

النجم الساحلي - شبيبة القيروان

في قاعة المنستير - س 18

الاتحاد المنستيري - النجم الرادسي