البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - برنامج مقابلات الجولة السادسة عشرة

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في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السادسة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة غدا الاثنين:
في قاعة اريانة - س 18
شبيبة المنازه - الملعب النابلي
في قاعة اريانة - س 18
شبيبة المنازه - الملعب النابلي
في قاعة حلق الوادي - س 18
نجم حلق الوادي - الزهراء الرياضية
في قاعة القرجاني - س 17
النادي الافريقي - الدالية الرياضية بقرمبالية
في قاعة سوسة - س 18
النجم الساحلي - شبيبة القيروان
في قاعة المنستير - س 18
الاتحاد المنستيري - النجم الرادسي
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