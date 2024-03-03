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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - برنامج مقابلات الجولة السادسة عشرة

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Publié le Dimanche 03 Mars 2024 - 10:55 قراءة: 0 د, 23 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السادسة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة غدا الاثنين:

في قاعة اريانة - س 18
شبيبة المنازه - الملعب النابلي
...

في قاعة حلق الوادي - س 18
نجم حلق الوادي - الزهراء الرياضية
في قاعة القرجاني - س 17
النادي الافريقي - الدالية الرياضية بقرمبالية
في قاعة سوسة - س 18
النجم الساحلي - شبيبة القيروان
في قاعة المنستير - س 18
الاتحاد المنستيري - النجم الرادسي


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