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البطولة المحترفة لكرة السلة - لقاء متاخر - فوز الاتحاد المنستيري على الدالية الرياضية بقرمبالية 68-53

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Publié le Samedi 02 Mars 2024 - 20:51 قراءة: 0 د, 29 ث
      
فاز الاتحاد المنستيري على الدالية الرياضية بقرمبالية 68-53 في اللقاء المتاخر الذي اقيم بينهما اليوم السبت بقاعة المنستير في اطار البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.

وانفرد الاتحاد المنستيري بفضل هذا الفوز بصدراة الترتيب برصيد 30 نقطة متقدما بنقطتين على النادي الافريقي فيما بقيت الدالية الرياضية بقرمبالية في المركز التاسع ب18 نقطة.

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الترتيب ن ل

1-الاتحاد المنستيري 30 15
2-النادي الافريقي 28 15
3-النجم الساحلي 24 15
4-شبيبة القيروان 23 15
-نجم حلق الوادي 23 15
6-النجم الرادسي 22 14
7-شبيبة المنازه 19 14
-الملعب النابلي 19 15
9-الدالية الرياضية بقرمبالية 18 15
10-الزهراء الرياضية 15 15


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