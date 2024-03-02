كاس الاتحاد الافريقي - - بلاغ مروري

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اعلنت وزارة الداخلية انه بمناسبة مُقابلة الجولة الأخيرة من دور المجمُوعات لكأس الكُنفيديراليّة الإفريقيّة لكُرة القدم التي ستدُور يوم غد الأحد 03 مـارس الجاري على السّاعة 17.00 بملعب حمّادي العقربي برادس بين فريقي ةالتي ستجمع بين النادي الإفريقي و أكاديميكا لوبيتو الأنغولي

تقرّر إتخاذ الإجراءات التاليـــة:



1/: تسهيلا لعمليّة توجيه الجماهير الرّياضيّة، يُحجّرُ وُقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنيّة رقم 1 في الجُزء المُمتدّ بين مُفترق شوشة رادس ومُفترق برج الوزير الزهراء بداية من السّاعة 13.00 إلى السّاعة 20.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدّخُول.



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2/: يكُون فتح أبواب الملعب على السّاعة 15.00 ويُستحسنُ القدُوم في أوقات مُبكّرة.



3/: يتعيّنُ على حاملي التذاكر الإستظهار بها وُجوبا بجميع البوّابات المُتقدّمة (مدخل الملعب من ناحية السّريعة ـ مُفترق وادي مليان ـ مُفترق " بي اس - بي ـ مُفترق نوبو).



/4: تجنّبا للاكتظاظ المرُوري عند دُخول الجماهير الرّياضيّة تمّ:



- تخصيص المأوى الشمالي لأصحاب التذاكر( "المنعرج" الفيراج) و"المدارج المغطاة " أي الأبواب 3 -4 -7 -8 والأبواب من 27 إلى 33 . ويمكنُ الوُصول إليها:

ـ عبر الطريق الوطنيّة رقم 1 مرورا بمُفترق شُوشة رادس ثمّ مُفترق "ب س ب "فالمدخل الرّئيسي ثمّ الإنعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي.



ـ عبر مُفترق نُوبُو فمُفترق القرية المُتوسّيطيّة ثمّ الإنعراج يسارا اتّجاه المأوى الشمالي.



ـ عبر محول الملعب ثم المدخل الرّئيسي ثم يسارا اتجاه المأوى الشمالي.



- تخصيص المأوى الجنوبي لأصحاب التذاكر( المدارج المكشوفة "بيلوز") أي أبواب 19-20-24و25 ويمكنُ الوُصول إليها:



ـ عبر الطريق السّريعة الجنوبيّة ثم مُفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.



ـ عبر الطريق الوطنية رقم 1 فمُفترق شوشة رادس ثم مُفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.



ـ عبر مُفترق نوبو فمُفترق القرية المتوسطية ثم الإنعراج يسارا اتجاه المأوى الجنوبي.



5 /: التأكيد على كافة الجماهير الرّياضيّة بإيواء سيّاراتهم داخل المآوي المُخصّصة ضمانا لحُسن تأمينها وحفاظا على السّيوُلة المرُوريّة أثناء خرُوج الجماهير.



6/: يكُون الدّخول إلى المآوي الشرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصُورات الصّحافيّين.



واكدت وزارة الدّاخليّة على ضرُورة إحترام قانون الطرقات وإشارات الأعوان والإبتعاد عن السّياقة المُتهوّرة والسّلوكيّات الخطيرة مشيرة الى أنهُ سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانُونيّة اللازمة في كلّ ما يتعلق بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.