بنزرت: تهيئة وتجميل حديقة شارع البيئة بمدخل الجسر المتحرك بجرزونة

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لبست الحديقة الرئيسية بشارع البيئة على مستوى مدخل الجسر المتحرك بجرزونة حلّة جديدة إثر مبادرة رسمية ومجتمعية تطوعية لتجميلها وإصلاح حالة الفوضى البيئية التي كانت ترزح تحت وطاتها منذ سنوات.



وقال معتمد المنطقة، إلياس بن الشيخ، في تصريح لصحفي "وات"، إن هذه المبادرة أنجزت بمساهمة لوجستية وفنية من قبل مصالح المعتمدية وبلدية بنزرت والدائرة البلدية بجرزونة، بالإضافة إلى المساهمة التطوعية من قبل أبناء المنطقة من كافة الفئات والشرائح.





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ولاحظ أن التدخّلات المنجزة على مستوى التهيئة العامة للحديقة شملت كافة محيطها الداخلي والخارجي، من خلال رفع وإزالة أكوام الفضلات، وأعمال الدهن والتبييض، وإعادة تشغيل النافورة الوسطى وغيرها من التدخلات الميدانية، التي سيتم تدعيمها بالانارة التجميلية وتركيز فضاءات لاستراحة المواطنين وغيرها من المرافق، داعيا المواطنين لدعم المجهود الرسمي والمجتمعي المشترك عبر الحفاظ على المنجز وثمينه لفائدة الصالح العام.

من جانبهم، أعرب عدد هام من أبناء المنطقة عن رغبتهم في إطلاق إسم ابن المنطقة المربي الفاضل ومكوّن الاجيال، المرحوم منجي الهيشري، على الحديقة عقب إتمام أعمال تهيئتها وتعهّدها، مثمنين المجهود الجماعي في إنجاز هذا المبادرة.