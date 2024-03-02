هيئة الانتخابات تعلن عن تركيبة 24 مجلسا جهويا

الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تعلن رسميّا عن تركيبة المجالس الجهوية (موسّع)



تونس 2 مارس (وات) - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال ندوة صحفية عقدتها، مساء اليوم السبت، ببيت الحكمة بقرطاج، عن تركيبة 24 مجلسا جهويا إثر اجراء القرعة الخاصة بها في جميع ولايات الجمهورية خلال نهار اليوم، تحت اشراف عدد من أعضاء مجلس الهيئة والمسؤولين بالهيئات الفرعية.





وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، إن عمليات القرعة لاختيار أعضاء المجالس الجهوية "دارت بكل نجاح وشفافية"، وتم تحرير محاضر في الغرض صادق عليها مجلس الهيئة، مصرّحا بأن 279 مجلسا محليا، عقدت أمس الجمعة اجتماعاتها الأولى برئاسة النائب المتحصل على أعلى عدد من الأصوات.كما أشار إلى أنّه تمّ الإتفاق مبدئيا مع مصالح وزارة الداخليّة على أن يكون يوم الاربعاء القادم موعد تنصيب جميع المجالس الجهوية بكامل ولايات الجمهورية، معتبرا أنّ تركيبة هذه المجالس تعكس المجتمع التونسي من حيث تمثيلية المرأة التي كانت في حدود 16 بالمائة والشباب (تحت 35 سنة) بنسبة 22 بالمائة وكذلك تمثيلية "حاملي الإعاقة الذين أصبحوا ولأول مرة في تاريخ تونس موجودين في مجالس جهوية بنسبة 11 بالمائة"، وفق تعبيره.وأكّد بوعسكر أنّ ترؤّس المجالس الجهويّة (24 مجلسا) للثلاثة أشهر الأولى سيكون من قبل أكبر الأعضاء سنّا ليتمّ إثر ذلك التداول كل ثلاثة أشهر على رئاسة المجلس من بقيّة الأعضاء بشكل يمكّن كل عضو مجلس محلّي من ترؤّس المجلس الجهوي لولايته.كما لفت إلى أنّه وإثر تنصيب المجالس الجهوية في منتصف الاسبوع القادم سيقع المرور مباشرة إلى فتح باب الترشّحات لعضوية مجالس الأقاليم (5 أقاليم)، مبيّنا أنّه سيتمّ في الأيام القادمة الإعلان عن بقيّة المواعيد وتتويج المسار الانتخابي أواخر شهر مارس الجاري أو على أقصى تقدير بداية أفريل المقبل بتنصيب مجلس الجهات والأقاليم، الغرفة البرلمانية الثانية.وتمّ يوم أمس تركيز المجالس المحلية وعقد اجتماعاتها الافتتاحية الأولى لتجري اليوم عمليات القرعة التي تم تنظيمها من قبل الهيئات الفرعية لاختيار أعضاء المجالس الجهوية بكامل ولايات الجمهورية.