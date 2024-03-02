"منتدى جذور أوأجنحة" يجوب 12 مركزا اجتماعيا وثقافيا في بلدان المهجر

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انطلقت بالمركز الاجتماعي والثقافي بدار تونس بباريس، اليوم السبت، أولى أنشطة "منتدى جذور وأجنحة" الذي ينظمه ديوان التونسيين بالخارج بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.



وواكب التونسيون عرضا للفنانة التونسية المقيمة بباريس هند الزواري في حفل قام بتنشيطه الممثل بلال البريكي. وتتواصل أنشطة هذا المنتدى يوم غدٍ الأحد بعرض يؤمنه الفنان محمود التركي.





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وقال المدير العام لديوان التونسيين بالخارج منير الخربي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن منتدى "جذور وأجنحة" بالمركز الاجتماعي والثقافي بدار تونس بباريس هو الحلقة الأولى من سلسلة منتديات شهرية أخرى ستشمل 12 مركزا اجتماعيا وثقافيا في بلدان المهجر.

وأكد أن هذه التظاهرة التي أقيمت تحت شعار "اللمة التونسية بروح فلسطينية" تهدف إلى لمّ شمل التونسيين وتجذير الهوية الوطنية ودعم القضية الفلسطينية.

وسيجوب منتدى "جذور وأجنحة" المراكز الاجتماعية والثقافية الأخرى بفرنسا والبالغ عددها 6 مراكز، إلى جانب المراكز الاجتماعية والثقافية الكائنة بكلّ من دول إطاليا (مركزيْن) وبلجيكيا وسويسرا والنمسا وكندا.