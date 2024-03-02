مدرب أكاديميكا لوبيتو الأنغولي: سنستغل عنصر الضغط المسلط على النادي الافريقي..

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أكد كارلوس سامباكا مدرب أكاديميكا لوبيتو الأنغولي اليوم السبت أنّ فريقه سيعمل على تحقيق نتيجة ايجابية أمام النادي الافريقي لحساب منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.



وأوضح في لقاء اعلامي بقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب حمادي العقربي برادس ، أنّ فريقه سيكون ندّا قويا للنادي الافريقي و سيجاري المباراة بنسق هجومي، رغم خروجه حسابيا من سباق التأهل للدور ربع النهائي.

وبيّن أنّ فريقه جاهز لمواجهة الغد وسيعمل جيدا على استغلال عنصر الضغط المسلّط على النادي الافريقي من قبل جماهيره، منوّها الى أنّ حظوظ الفريقين ستكون متساوية و أنّ المباراة ستتسم بالفرجوية والفرص المتعددة من الجهتين.



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وبدوره أفاد اللاعب خوزي ماكوسا أنّ مبارة الغد ستكون حماسية الى أبعد الحدود، مشيرا الى أنّ فريقه سيسعى جاهدا الى تحقيق نتيجة طيبة، والقطع مع سلسة الهزائم المتتالية التي لحقته في دور المجموعات.

وأفاد أنّه و زملاءه في الفريق الأنغولي لن يكتفوا بلعب ورقة الدفاع، رغم الصعوبات التي واجهها الفريق في الجولات الخمسة الماضية بخسارته في جميع مبارياته وقبوله لـ 16 هدفا.

واشار في ختام تصريحه أنّ النقاط الثلاث في المباراة ستكون للفريق الأفضل بدنيا و ذهنيا.