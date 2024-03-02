بوعسكر: عمليات قرعة أعضاء المجالس الجهوية تمت اليوم بشكل شفاف وسلس

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قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر لدى مواكبته اليوم السبت بمدينة الثقافة بتونس العاصمة سير قرعة أعضاء المجلس الجهوي لولاية تونس " إن عملية اختيار الاعضاء بكامل ولايات الجمهورية تمت بشكل شفاف وسلس ، حضرها المترشحون وعدد من ممثلي المجتمع المدني ووسائل الاعلام وأفرزت عن تركيبة 24 مجلس جهوي ب24 ولاية"



وأضاف في تصريحات للإعلام ، أن التركيبة النهائية سيعلن عنها عشية اليوم إثر انعقاد مجلس الهيئة الذي سيصادق على محاضر القرعة ، ليتم بعد ذلك دعوة أعضاء المجالس الجهوية للتنصيب ومباشرة مهامهم في كامل الولايات يوم الاربعاء القادم

كما اوضح أن المرحلة الأخيرة تتمثل في المرور مباشرة إلى انتخابات اعضاء مجالس الاقاليم والمجلس الوطني من بين تركيبة المجالس الجهوية المعلن عنها ، لافتا في هذا الصدد الى عدم إمكانية تواجد الأعضاء في المجلس الجهوي والمجلس المحلي في نفس الوقت ، بل سيتم التداول على عضوية المجلس الجهوي بالولاية كل 3 اشهر عبر الية القرعة



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واشار رئيس الهيئة العليا للانتخابات أيضا، الى أنه من بين أعضاء المجالس الجهوية سيحصلون عبر الية الانتخاب على عضوية مجالس الاقاليم والمجلس الوطني

وبخصوص القوانين المنظمة للمجالس الجهوية، بيّن بوعسكر أن مجلة الجماعات المحلية تتضمن في الباب المتعلق بالمجالس الجهوية نصا قانونيا ساري المفعول، ويمكن تطبيقه في ما يخص سير المجالس الجهوية الحالية بما لا يتعارض مع المرسوم عدد10 ، معلقا ان الاختلاف الوحيد يتمثل في التركيبة، سيما وأن المهام المضمنة في المجلة واضحة ،وذلك في انتظاراحداث التعديل والتنقيح الممكن