كاس الاتحاد الافريقي ( الجولة السادسة والاخيرة ): برنامج المقابلات

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة والاخيرة لمرحلة المجموعات لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم, المقررة يوم الاحد 3 مارس الجاري.



المجموعة الاولى:

س 17/ اتحاد الجزائر - سوبر سبور (جنوب افريقيا)



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س 17/ فيوتشر (مصر)- الهلال بنغازي ( ليبيا



المجموعة الثانية:

س 17/ الزمالك ( مصر)- سوا ر ( غينيا)

س 17/ ساغرادا إسبرنسا (انغولا)- نادي ابو سليم ( ليبيا)



المجموعة الثالثة:

س 17/النادي الافريقي - اكاديميكا لوبيلو (انغولا)

س 17/ ريفرس يونايتد (نيجيريا)- نادي دريمس (غانا)



المجموعة الرابعة:

س 20/ نهضة بركان ( المغرب)-الملعب المالي (مالي)

س 20/ ديابل نوار (الكونغو)- سيكهليين يونايتد (جنوب افريقيا)



ويتأهل الفريقان الأول والثاني في المجموعة, إلى الدور ربع

النهائي.