كاس الاتحاد الافريقي ( الجولة السادسة والاخيرة ): برنامج المقابلات

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة والاخيرة لمرحلة المجموعات لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم, المقررة يوم الاحد 3 مارس الجاري.
المجموعة الاولى:
س 17/ اتحاد الجزائر - سوبر سبور (جنوب افريقيا)
المجموعة الاولى:
س 17/ اتحاد الجزائر - سوبر سبور (جنوب افريقيا)
س 17/ فيوتشر (مصر)- الهلال بنغازي ( ليبيا
المجموعة الثانية:
س 17/ الزمالك ( مصر)- سوا ر ( غينيا)
س 17/ ساغرادا إسبرنسا (انغولا)- نادي ابو سليم ( ليبيا)
المجموعة الثالثة:
س 17/النادي الافريقي - اكاديميكا لوبيلو (انغولا)
س 17/ ريفرس يونايتد (نيجيريا)- نادي دريمس (غانا)
المجموعة الرابعة:
س 20/ نهضة بركان ( المغرب)-الملعب المالي (مالي)
س 20/ ديابل نوار (الكونغو)- سيكهليين يونايتد (جنوب افريقيا)
ويتأهل الفريقان الأول والثاني في المجموعة, إلى الدور ربع
النهائي.
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