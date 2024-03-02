تظاهرة "مارس الازرق" مشيا على الاقدام بالمسلك الصحي بالمنزه، للتحسيس بأهمية التقصي المبكر لسرطان القولون

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نظّمت وزارة الصحة، اليوم السبت، بالمسلك الصحي بالمنزه (ولاية أريانة)، تظاهرة "مارس الأزرق" وهي تظاهرة تحسيسية مشيا على الاقدام للتوعية بالتقصي المبكر ضد سرطان القولون، وذلك بالاشتراك مع الادارة الجهوية للصحة بتونس وبمشاركة الادارات الجهوية بتونس الكبرى ومهنيي الصحة وممثلي المجتمع المدني.



وأوضحت المكلفة بمأمورية بديوان وزير الصحة، لمياء منصري شنيق، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة، التي تلتئم تحت شعار " لنتجند ضد سرطان القولون"، تتنزل في إطار إحياء فعاليات شهر مارس الأزرق للتوعية والتحسيس للكشف المبكر عن سرطان القولون الذي أقرّته منظمة الصحة العالمية.





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وترمي هذه التظاهرة، حسب قولها، إلى رفع مستوى الوعي لدى عموم المواطنين بضرورة التقصي المبكّر أو عند ملاحظة بعض الأعراض، لافتة إلى أن المشاركين في التظاهرة سيمارسون رياضة المشي لمسافة 3 كلم بالمسلك الصحي بالمنزه، في حركة رمزية للتأكيد على أهمية الحركة في الحدّ من ظهور سرطان القولون.

ودعت لمياء منصري شنيق، في سياق متصل، إلى ضرورة إجراء الاختبارات المجانية للتقصي حول السرطان بمراكز رعاية الصحة الأساسية مبرزة أهميّة ذلك في الشفاء حيث أنه يمكن الشفاء في 9 حالات من 10 إصابات بهذا النوع من السرطانات بفضل الكشف المبكر.

ومن جهتها، بيّنت المديرة الجهوية للصحة بتونس بالنيابة، ريم الطرابلسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تونس سجّلت 3788 حالة اصابة جديدة بسرطان القولون في سنة 2023 وهو يعتبر رابع سرطان يصيب للرجال وثاني سرطان انتشارا بالنسبة للمرأة.

وأبرزت أن الفئة المستهدفة للتقصي هي من 50 سنة فمافوق، لافتة إلى أن أعراض الإصابة تتمثل في هبوط في الوزن واوجاع في منطقة البطن ونزيف مع البراز .

ودعت الى اتباع تغذية سليمة للوقاية من الاصابة وتجنب المشروبات الغازية واللحوم المصنعة وتحديد كميات اللحوم الحمراء التي يجب ان لا تتجاوز 500 غ في الاسبوع الواحد .