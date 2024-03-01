القبض على 11 عنصرا تكفيريا في عدد من الولايات (الحرس الوطني)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b26356141c900.68584984_onimkpqljhefg.jpg width=100 align=left border=0>

تمكنّت دوريّات مختلفة تابعة لمصالح التوقي من الإرهاب، والوحدات الإستعلاماتية بمختلف أقاليم الحرس الوطني (قابس وزغوان وقفصة والمهدية وبنزرت والمنستير وتونس وسيدي بوزيد وأريانة)، من القبض على 11 عنصرا تكفيريا من بينهم إمرأة، مفتشا عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي".



وأفادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأن الموقوفين صادرة في شأنهم أحكام سجنية تتراوح بين سنة وثماني سنوات، مضيفة أنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة.

