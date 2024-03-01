مسؤولون بوزارة السياحة يبحثون الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني للباس التقليدي الموافق لـ16 مارس

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بحث مسؤولون من وزارة السياحة والصناعات التقليدية، الاستعدادات لتنظيم الوطني للباس التقليدي الموافق ليوم 16 مارس من كل سنة، وتظاهرة "أيام الصناعات التقليدية " في ظل إيرادات تصديرية للقطاع قاربت 160 مليون دينار سنة 2023.



وعقد مسؤولون بوزارة السياحة، الجمعة، جلسة عمل بإشراف وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، أكد خلاها أن تنظيم هذه التظاهرة يمثّل فرصة هامة لإعطاء هذا القطاع المكانة التي يستحقّها وحفاظا على التراث الوطني وتطويره ومزيد التعريف بالمخزون الثقافي والهوية والتقاليد التونسية الأصيلة.





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ودعا جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة تكاتف الجهود لضمان نجاح هذه التظاهرة التي ترسخ العادات التونسية وتروج الموروث التاريخي وتعرف باللباس التقليدي.



وتسعى الحكومة الى مضاعفة صادرات الصناعات التقليدية 3 مرات وتطوير ترويج المنتجات التقليدية خاصة في الأسواق الواعدة بأمريكا الشمالية والسوق الاوروبية وفق تصريحات سابقة ادلى بها بلحسين في افتتاح الدورة السابعة لمعرض الصناعات التقليدية واللباس الوطني بنابل الذي انتظم من 16 الى 25 فيفري 2024.



