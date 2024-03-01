تونس وقطر تبحثان اعادة تفعيل خدمة الحوالات البريدية الإلكترونية عبر النظام العالمي

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بحث وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، ورئيس مجلس إدارة البريد القطري ، فالح محمد النعيمي، إعادة تفعيل خدمة الحوالات المالية البريدية الإلكترونية عبر النظام العالمي في ظل وجود اكثر من 40 الف تونسي مقيم بقطر.



وتهدف هذه الخطوة التي تتم بين البريد التونسي ونظيره القطري، وفق بلاغ أصدرته وزارة تكنولوجيات الاتصال، الجمعة، الى تقديم خدمات مالية أفضل للتونسيين المقيمين بقطر.





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وتطرق الجانبان الى هذا الملف خلال زيارة أدها بن ناجي الى مقر البريد القطري على هامش المشاركة التونسية في قمة الواب قطر 2024 التقي خلالها عددا من إطارات المؤسسة وذلك لتعزيز التعاون التونسي القطري في المجال البريدي.





واستعرض اللقاء الاستراتيجية البريدية وتطور الخدمات بالبريد القطري وسبل تيسير مشاريع التجارة الإلكترونية بين البلدين لتنمية حركة التبادل التجاري والتسويق للمنتجات عبر وسائل التجارة الإلكترونية.



وكان بن ناجي عقد لقاء آخر مع نظيره القطري، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد بن علي المناعي، وذلك على هامش المشاركة التونسية في الدورة الأولى لقمة الواب بقطر



واستعرض الجانبان الاستراتيجيات الرقمية لكلا البلدين مع تباحث تحديات المرحلة الحالية وسُبل التعاون الثنائي للاستفادة من التجارب والخبرات المتاحة بتونس وقطر.



ويتضمن التعاون الثنائي تبادل الخبرات وتنمية القدرات في مجال الاتصالات وتطوير خدمات الحوكمة الإلكترونية وأنظمة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني والتشجيع على الاستثمار في المجال الرقمي ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات



وانعقدت فعاليات قمة الواب في دورتها الأولى على مدى أربعة أيام في مدينة الدوحة بقطر من 26 إلى 29 فيفري 2024، وشهدت هذه التظاهرة حضور أكثر من 15 ألف مشارك و1043 مؤسسة ناشئة واكثر من 400 مستثمر من 113 دولة.

