تطاوين: قريبا تركيز فرق للحماية المدنية بكل من معتمديات غمراسن والصمار ورمادة (المدير الجهوي للحماية المدنية)

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احتفلت الادارة الجهوية للحماية المدنية بولاية تطاوين، اليوم الجمعة، باليوم العالمي للحماية المدنية تحت شعار التقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية، ونظمت بالمناسبة تظاهرة الابواب المفتوحة لمقرها، حيث عرضت مختلف التجهيزات التقنية والشاحنات وسيارات الاسعاف الموضوعة على ذمتها.

وشارك في هذا الاحتفال الذي جرى باشراف والي الجهة حافظ الفيتوري عدد من متطوعي السلك ورياض الاطفال الذين قدموا بالمناسبة عروضا بالازياء التقليدية.

وافاد المدير الجهوي للحماية المدنية العميد مراد الصغير بالمناسبة لصحفي "وات" انه سيتم في اطار تقريب خدمات الحماية المدنية من المتساكنين تركيز فرق للحماية المدنية في معتمديتي غمراسن والصمار وفي مدينة رمادة، حالما تتوفر الارض لذلك بعد ان تم في وقت سابق تركيز فرقة بمدينة ذهيبة.

واكد المدير الجهوي الاهتمام المتزايد بمجالي التكوين والتحسيس في صفوف الكبار والصغار من خلال الجمعية الجهوية لمتطوعي الحماية المدنية وبالتعاون مع الادارة الجهوية للتربية والادارة الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن وتعزيز المتطوعين الذين سيكونون خير سند لرجال الحماية المدنية في مختلف تدخلاتهم.



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يذكر ان تدخلات الادارة الجهوية للحماية المدنية بلغت من سنة 2020 الى 2023 اكثر من 1430 تدخلا، اكثر من 1300 منها في الاسعافات والبقية للاطفاء فيما انجزت في مجال الوقاية قرابة مائتي زيارة الى المؤسسات المفتوحة للعموم والمؤسسات الصناعية

اما في مجال التكوين، فقد نظمت 16 دورة، شارك فيها بفرق التدخل الاولى بالمؤسسات العمومية والخاصة 222 عنصرا، وفي ميدان الاسعافات الاولية 64 عنصرا، واكثر من 100 من سواق التاكسي وسيارات الاجرة الى جانب اكثر من 400 حصة تحسيسية، وفق البيانات التي قدمتها للعموم بمقر الادارة الجهوية