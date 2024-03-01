بنزرت: قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية يقرر الافراج عن النقابي المتهم في قضية مصنع الفولاذ مع تحجير السفر عنه

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قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، اليوم الجمعة، الافراج عن النقابي المتهم في قضية مصنع الفولاذ، مع تحجير السفر عنه، بحسب ما افاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الاول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي .

وأضاف المصدر ذاته لصحفي "وات" انه تم إعادة اوراق القضية للوحدة المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة الابحاث .



يذكر ان النيابة العمومية ببنزرت كانت اذنت امس الخميس، في إطار الابحاث الجارية بخصوص قضية "مؤسسة الفولاذ" بمنزل بورقيبة ، بالاحتفاظ بذات الإطار السابق والنقابي الناشط بالمؤسسة، وذلك بتهم تعلقت بإستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة، وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في اموال عمومية.



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كما تم في ذات السياق من اطوار البحث في القضية وبشان نفس التهم سابقة الذكر، الابقاء على مجموعة مسؤولين بالمؤسسة بحالة تقديم .

وكان قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، اصدر في جلسة يوم 17 فيفري، بطاقة إيداع ب السجن في حق شخصين، وذلك بتهم تعلقت بإستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة، وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في اموال عمومية، مع الابقاء على 38 شخصا بحالة سراح، واستأنت النيابة العمومية من جانبها لقرار في الآجال.

كما كان قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، اصدر في جلسة يوم 12 فيفري الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير صناعة اسبق، وذلك بتهمة إستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة، بحسب ذات المصدر .

مع الاشارة الى تواصل الابحاث بشان ذات القضية من قبل المصالح المتعهدة.

