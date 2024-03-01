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وزير التعليم العالي وسفير الولايات المتحدة بتونس يبحثان آفاق تطوير التّعاون العلميّ بين البلدين

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Publié le Vendredi 01 Mars 2024 - 14:36 قراءة: 0 د, 42 ث
      
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، جوي هود، خلال لقاء جمعهما أمس الخميس، آفاق تطوير التعاون العلمي بين البلدين من خلال تنويع برامج حركة الطلبة والباحثين في الاتّجاهين وتوجيهها نحو الأولويات المشتركة.

وعبّر الطرفان، خلال اللقاء الذي جمعهما بمقرّ الوزارة، عن الرغبة المشتركة في تجديد اتّفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين، حسب ما جاء في بلاغ نشر، اليوم الجمعة، على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".

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وتناول المسؤولان في هذا السياق، سبل دعم الشراكة الأكاديمية والعلمية في إطار التعاون بين تونس وولاية Wyoming بما يشمل مجالات التشغيلية وإرساء شراكات بين الجامعات والمحيط
الاقتصادي والاجتماعي.

وأشادا بمستوى التعاون القائم بين البلدين وما تمّ تسجيله من تنوّع وديناميكية، مبديان اهتمامهما بدعم البرامج الموجّهة للطلبة في عدّة مجالات منها العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والعلوم الإنسانية والاجتماعية وريادة الأعمال واللّغة الإنجليزية.


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