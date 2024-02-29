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انتظمت، اليوم الخميس بتونس، ورشة عمل لاطلاق برنامج تطوير مسار التعهّد لفائدة رؤساء المكاتب الجهوية لحماية الطفولة وذلك ببادرة من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن (مكتب المندوب العام لحماية الطفولة) بالشراكة مع مكتب منظمة الطفولة اليونيسف.



وتندرج ورشة العمل، حسب بلاغ لوزارة الاسرة، في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير المهام والأدوار الموكولة لمندوبي حماية الطفولة في مجال التخطيط والتقييم والقيادة على المستوى المؤسساتي والشخصي وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بما يساعد على ضمان تطوير وتجويد المنظومة الحمائية ونجاعتها.





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وسيتواصل هذا المسار لفائدة كل العاملين في سلك مندوب حماية الطفولة بما في ذلك المندوبين الذي سيتم انتدابهم في الأسابيع القادمة.

