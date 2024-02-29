الصندوق العربي للثقافة والفنون "آفاق" يرصد عديد المنح للأفلام الوثائقية الإبداعية في المنطقة العربية

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أعلن الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) عن فتح باب الترشح أمام المخرجين والمنتجين العرب الذين يعيشون في المنطقة العربية أو المهجر لتقديم طلبات الدعم لمنحة الأفلام الوثائقية الإبداعية في المنطقة العربية. وتمّ تحديد يوم 4 أفريل 2024 آخر أجل لتلقي طلبات المشاركة على المنصة الالكترونية www.arabculturefund.org



ويستقبل البرنامج مشاريع مقدمة من مخرجين عرب لأفلام وثائقية طويلة في مراحل التطوير والإنتاج والإنتاج النهائي، بالإضافة إلى طلبات مشاريع الأفلام الوثائقية القصيرة والمتوسّطة في مرحلتي الإنتاج والإنتاج النهائي.





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وتصل منح آفاق لمرحلة التطوير إلى 10,000 دولار أميركي كحد أقصى، أما منح الإنتاج فحدها الأقصى 50,000 دولار أميركي للأفلام الطويلة و20,000 دولار أميركي للمشاريع المتوسطة والقصيرة، و25,000 دولار أميركي لمنح الإنتاج النهائي للأفلام الطويلة و10,000 دولار أميركي لمنح الإنتاج النهائي للمشاريع المتوسطة والقصيرة.



وتستقبل آفاق طلبات الدعم لبرامجها المختلفة في دورتين. وتتضمّن الدورة الأولى الطلبات الخاصة ببرامج الكتابات الإبداعية والنقدية، والفيلم الوثائقي، والفنون الأدائية، والفنون البصرية. أما الدورة الثانية فمخصصة لبرامج السينما، الموسيقى، التدريب والنشاطات الإقليمية والتصوير الفوتوغرافي الوثائقي. ويحق لكل متقدم (فرد أو مؤسسة) التقدم بطلب دعم واحد في كل دورة.





وتُخصّص المنح لدعم إنتاج المشاريع وما يرافق ذلك من بحث وتطوير. كما يمكن استعمال المنحة لتغطية النفقات المتعلّقة مباشرة بالمشروع، بما في ذلك المواد المستعملة، أو إيجار معدات أو مكان، أو نفقات الفنانين والتقنيين وشركاء المشروع. وتُغطّي المنحة أيضاً نفقات المخرج والمنتج، على أن لا يتعدى مجموع هذه النفقات 30% من كامل قيمة المنحة.



ويُنتظر أن يتمّ الإعلان عن المشاريع السينمائية المقبولة يوم 13 أوت 2024.