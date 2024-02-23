بطولة افريقيا السادسة للعدو الريفي : اكثر من 140 عداء من 12 بلدا في الموعد بملعب الغولف سيتروس بالحمامات

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ستعيش مدينة الحمامات يوم الاحد 25 فيفري الجاري حدثا رياضيا متميزا باحتضانها لسباقات بطولة افريقيا السادسة للعدو الريفي بملعب الغولف سيتروس لمسافات 10 و12 كلم لاصناف الاكابر والكبريات والاواسط والوسطيات وسباقات التتابع مختلط على مسافة 8 كلم والتي تنظمها الجامعة التونسية لالعاب القوى بمشاركة اكثر من 140 عداء من 12 بلدا من بينهم عدد من الابطال العالميين من اثيوبيا وكينيا واوغندا.





واشار رئيسة الجامعة التونسية لالعاب القوى خالد عمارة خلال الندوة الصحفية التي انتظمت اليوم للتعريف بابرز فقرات البطولة وابعاد اقامتها في تونس الى ان تنظيم هذه البطولة الافريقية يمثل انطلاقة جديدة لتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية في تونس في اختصاص العاب القوى ويندرج في اطار تحضيرات المنتخبات الافريقية للمسابقات الاقليمية والعالمية الكبرى خاصة وان المتنافسين في سباقات العدو الريفي يتوجه اغلبهم الى السباقات على المضمار ومن بينها بالخصوص سباقات 3000 م موانع و5000م و 10000 م.



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واوضح بخصوص العناصر الوطنيةان المتسابقتين مروى بوزياني التي تحتل المرتبة الثامنة عالميا ورحاب الظاهري التي ارتقت الى صنف الاكابر ومحمد امين الجهيناوي المختصين في سباق 3 الاف متر موانع سيشاركون في هذه البطولة مبرزا ان البطولة الافريقية ستفتتح بتنظيم البطولة الوطنية للاصاغر والذين يمثلون مستقبل العاب القوى التونسية وتعمل الجامعة على اعدادهم للالعاب الاولمبية الصيفية للشباب داكار 2026.

واشار خالد عمارة من جهة اخرى الى ان الجامعة تعمل منذ فترة على تجديد الهيكل الرياضي لالعاب القوى وعلى تشبيب العناصر الوطنية منذ نحو 5 سنوات لتاخذ المشعل على الابطال التونسيين على غرار حبيبة الغريبي بما مكن من بروز عناصر جد واعدة ومن بينهم بالخصوص مروى بوزياني واحمد الجزيري (تاهلا للالعاب الاولمبية بفضل الارقام التي حققاها) ومحمد امين الجهيناوي ورحاب الظاهري وعديد العناصر الواعدة القادرة على تحصيل نقاط اضافية (تنقيط/ رانكنغ) يمكن ان تساعدها على التاهل للالعاب الاولمبية.

وشدد على ان مشاركة ابطال عالميين في هذه البطولة سيمكن العناصر الوطنية من الاحتكاك بمنافسيهم في البطولات الكبرى على المضمار وستساهم في دفع نسق تحضيراتهم لكبرى مسابقات العاب القوى.

ونوه من جهة اخرى بالجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة لتجديد المضامير والتي ستساهم في تعزيز الجهود التي تبذلها الجامعة التونسية لالعاب القوى لاستقطاب المزيد من المولعين بالعاب القوى وتوسيع قاعدة رياضي العاب القوى تحت لواء الجامعة والتي تعد 18 الف مجاز فتيان وفتيات في كل الاختصاصات (22 اختصاصا: الرمي والقفز والعدو والسرعة والحواجز...).

وتم بمناسبة تنظيم الندوة الصحفية تكريم المرحوم عبد القادر الزدام فقيد رياضة العاب القوى في تونس وهو احد ابطال تونس وكان رفيق البطل الاولمبي محمد القمودي وتسليم هدية رمزية لعائلة الفقيد التي حضرت فعاليات الندوة الصحفية.

ر/ م ت

واوضح بخصوص العناصر الوطنيةان المتسابقتين مروى بوزياني التي تحتل المرتبة الثامنة عالميا ورحاب الظاهري التي ارتقت الى صنف الاكابر ومحمد امين الجهيناوي المختصين في سباق 3 الاف متر موانع سيشاركون في هذه البطولة مبرزا ان البطولة الافريقية ستفتتح بتنظيم البطولة الوطنية للاصاغر والذين يمثلون مستقبل العاب القوى التونسية وتعمل الجامعة على اعدادهم للالعاب الاولمبية الصيفية للشباب داكار 2026.واشار خالد عمارة من جهة اخرى الى ان الجامعة تعمل منذ فترة على تجديد الهيكل الرياضي لالعاب القوى وعلى تشبيب العناصر الوطنية منذ نحو 5 سنوات لتاخذ المشعل على الابطال التونسيين على غرار حبيبة الغريبي بما مكن من بروز عناصر جد واعدة ومن بينهم بالخصوص مروى بوزياني واحمد الجزيري (تاهلا للالعاب الاولمبية بفضل الارقام التي حققاها) ومحمد امين الجهيناوي ورحاب الظاهري وعديد العناصر الواعدة القادرة على تحصيل نقاط اضافية (تنقيط/ رانكنغ) يمكن ان تساعدها على التاهل للالعاب الاولمبية.وشدد على ان مشاركة ابطال عالميين في هذه البطولة سيمكن العناصر الوطنية من الاحتكاك بمنافسيهم في البطولات الكبرى على المضمار وستساهم في دفع نسق تحضيراتهم لكبرى مسابقات العاب القوى.ونوه من جهة اخرى بالجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة لتجديد المضامير والتي ستساهم في تعزيز الجهود التي تبذلها الجامعة التونسية لالعاب القوى لاستقطاب المزيد من المولعين بالعاب القوى وتوسيع قاعدة رياضي العاب القوى تحت لواء الجامعة والتي تعد 18 الف مجاز فتيان وفتيات في كل الاختصاصات (22 اختصاصا: الرمي والقفز والعدو والسرعة والحواجز...).وتم بمناسبة تنظيم الندوة الصحفية تكريم المرحوم عبد القادر الزدام فقيد رياضة العاب القوى في تونس وهو احد ابطال تونس وكان رفيق البطل الاولمبي محمد القمودي وتسليم هدية رمزية لعائلة الفقيد التي حضرت فعاليات الندوة الصحفية.ر/ م ت