سفير ايطاليا بتونس: سيتم انتداب ألفي شاب تونسي من خريجي منظومة التكوين المهني في اختصاص البناء وتوابعه

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أكد السفير الايطالي بتونس "الكسندرو بريناس" أنه سيتم العمل على انتداب 2000 تونسي من خريجي المنظومة التونسية للتكوين المهني في مجال البناء والأشغال العامة خلال الفترة 2024-2026 وذلك في اطار تفعيل الاتفاقية الإطارية حول الادماج المهني للشباب التونسي في مجال البناء بإيطاليا حسب ما جاء في بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني على صفحتها على فيسبوك.



وأضاف "الكسندرو بريناس" خلال مشاركته أمس الخميس بالمركز القطاعي للتكوين في البناء وتوابعه بالعاصمة في موكب تسليم شهادات ختم التكوين لفائدة 38 شابا أتموا بنجاح دورات تكوينية في اللغة والحضارة الإيطالية وفي مجال السلامة أن نجاح هذا المشروع النموذجي سيسهّل مزيد توظيف الكفاءات التونسية بالنسيج الاقتصادي الإيطالي في العديد من القطاعات ذات القدرة التشغيلية والقيمة المضافة مؤكدا استعداد بلاده للتعاون في مجال تشغيل الكفاءات التونسية في مختلف القطاعات الاقتصادية.





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من جهته أكد رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي، أن اختتام تكوين هذه الدفعة من خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني هو تتويج لتظافر جهود الأطراف التونسية والإيطالية في تنفيذ الإتفاقية المشتركة بين الطرفين والمتواصلة إلى غاية سنة 2028 مشيرا الى أنه سيتم برمجة دفعات أخرى في اطار تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.



ولفت الجمالي الى أن عمليات المحادثات الفردية مع المؤسسات الإيطالية تحقق نتائج إيجابية ومن المنتظر استكمالها مطلع شهر مارس القادم ليتم الشروع في إجراءات الحصول على عقود العمل والتأشيرة والسفر خلال الأسابيع القادمة.



ويأتي تسليم شهادات ختم التكوين لخريجي منظومة التكوين المهني في قطاع البناء وتوابعه في إطار تفعيل الاتفاقية الإطارية حول الادماج المهني للشباب التونسي في مجال البناء بإيطاليا والممضاة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة بتونس بتاريخ 31 أكتوبر 2023.